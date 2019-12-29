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BBP Genel Başkanı Destici: “Libya tezkeresine evet diyeceğiz”

İHA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Libya ile yapılan savunma işbirliğini desteklediklerini belirterek, tezkere Meclise geldiğinde evet oyu kullanacaklarını söyledi.

BBP Genel Başkanı Destici: “Libya tezkeresine evet diyeceğiz”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Libya ile yapılan savunma işbirliğini desteklediklerini belirterek, tezkere Meclise geldiğinde evet oyu kullanacaklarını söyledi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Şanlıurfa’da düzenlediği “Türkiye Buluşuyor, Birlikte Kucaklaşıyor” programına katıldı. Programda bir konuşma yapan Destici, yerli otomobilin yapılmasında öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, atılan adımın ülke için çok önemli olduğunu dile getirdi. Milletin her ferdini heyecanlandıran çalışmaları tebrik ettiğini söyleyen Destici, “Türkiye’nin onlarca yıldır beklediği bir proje hayata geçiriliyor. Türk mühendislerine imkan verildiği takdirde başaramayacakları bir şey yok ama bu güne kadar hep önleri kesilmiş. Hatta Devrim gibi başlatılan projeler rafa kaldırılmış ve durdurulmuş. Yerli otomobilin teşvik edicisi, baştan beri destekçisi olan Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bu grupta olan herkesi tebrik ediyorum” dedi.

"Akdeniz’deki haklarımızdan vazgeçmeyiz"
Libya ile varılan anlaşmaya da değinen Destici, “Bir zamanlar Türk gölü olan Akdeniz’de bizi hazmedemiyorlar. Onun için Avrupa Birliği, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır, İsrail ve Rusya bir araya gelerek Türkiye’yi oradan çıkartmaya çalışıyorlar. Onun için Türkiye ne yaptı, bütün bunlara karşı kendi haklarını, KKTC’nin haklarını savunuyor. Asla Ege’de olduğu gibi bizi 35 millere sınırlandırmalarına, hapsetmelerine izin vermemeliyiz. KKTC’nin haklarından asla vazgeçmemeliyiz. Kendi milletimizin Doğu Akdeniz’deki enerji haklarından asla vazgeçmedik ve vazgeçmemeliyiz. Bunun için Türkiye ne yaptı, uluslararası kuruluşlarca, başta BM olmak üzere tanınan hükümetiyle anlaşma yaptı ama bunu hazmedemediler. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bazıları başta olmak üzere bir takım ülkeler 'bu bizi bağlamaz' dedi. Kendi yaptıkları anlaşmalar bağlıyorsa Türkiye ile Libya'nın yaptığı anlaşma da bal gibi bağlar. Çünkü bizde bu dünyanın bir ülkesiyiz ve BM'nin bir üyesiyiz. Madem uluslararası kuruluşlar varsa Yunanistan’ın, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin, İsrail'in, Mısır'ın kendi aralarında yaptıkları mutabakatlar nasıl uluslararası kuruluşları bağlıyorsa Türkiye ile Libya’nın yaptığı anlaşma da bağlayacaktır, bağlamalıdır. Bağlamaz diyenler kendine çeki düzen versinler” şeklinde konuştu.

"CHP ve İYİ Parti’ye ne oluyor?"
Dış güçleri ve HDP’yi anladıklarını ana CHP ile İYİ Parti'nin tavrını anlamadıklarını söyleyen Destici, “Ondan sonra Türkiye ne yaptı. Sadece bu anlaşma ile kalmadı. Onun üstüne şimdi biz Libya ile güvenlik ve askeri işbirliği anlaşması yaptık. Bu saydığım, hazımsızlık eden ülkeleri adeta çıldırttı. Hadi onları anlıyoruz çıldırdılar, HDP'yi de anlıyoruz, PKK'nın siyası uzantısı, peki CHP ve İYİ Parti'ye ne oluyor? Libya ile yaptığımız güvenlik ve askeri anlaşmasına Mecliste 'hayır' dediler. Peki biz Libya ile güvenlik ve askeri işbirliği yapmayıp da ne yapacağız. Alternatif söyleyin ey CHP ve İYİ Parti, Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için ne yapacak? Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin, Mısır'ın, İsrail'in kapısına mı gidecek, nereye gidecek” ifadelerini kullandı.
Mecliste tezkereye evet diyeceklerini söyleyen Destici, “Türkiye en doğrusunu yaptı ve Libya ile anlaşma imzaladı. Buna 'hayır' demek Türk milletinin ve devletinin çıkarlarına 'hayır' demektir, daha ilerisini söylemek istemiyorum. Biz 'evet' dedik, yine 'evet diyeceğiz. Önümüzdeki hafta Libya ile yaptığımız işbirliğinin sonucu olarak Libya'ya destek vereceğiz. Hem havadan, hem karadan hem de denizden destek vereceğiz. Bunun TBMM'de oylaması yapılacak. Şanlıurfa’dan ilan etmek istiyorum. Büyük Birlik Partisi bu kararın arkasındadır, TBMM'de de 'evet' diyecektir” diye konuştu.
Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

ŞANLIURFA

29 Aralık 2019 Pazar

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