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Viranşehir'de TIR markete daldı: 4 yaralı

DHA

- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın markete dalması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde toplanan diğer sürücüler ve mahalleli nedeniyle yol, ulaşıma kapandı.

- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın markete dalması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde toplanan diğer sürücüler ve mahalleli nedeniyle yol, ulaşıma kapandı.
Kaza,öğleden sonra, ŞanlıurfaMardin yolunda kırsal Anıt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine giden Çetin Taş'ın kullandığı 38 JK 095 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki markete daldı. TIR güçlükle dururken, markette ailesiyle alışverişte olan Süleyman Düzce (17), Yunus Düzce (11) ve Halil İbrahim Düzce (3) ile sürücü Çetin Taş yaralandı
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan , yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazanın ardından TIR, marketten kepçeyle çıkarıldı. Mahalleli ve diğer sürücülerin kaza yerinde durup, olayı incelemesi ve araçlarını yol ortasında bırakması nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Güvenlik güçlerince uyarılan sürücüler, bir süre sonra dağılınca trafik normale döndü. 
Öte yandan, sürücüler bölgede sık sık kazaların meydana geldiğini söyledi. 

ŞANLIURFA

29 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:22
  • YATSI 18:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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