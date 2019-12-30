Teröristlerin döşediği mayın, genç kızın hayatını kararttı

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye´nin Tel Abyad kentinde ailesiyle birlikte yaşayan Dua Zeki'nin (15), 2 ay önce terör örgütü PKK/YPG tarafından yola döşenen mayının infilak etmesiyle hayatı karardı. Patlamada el ve ayağından yaralanan, sol gözü de görme yeteneğini kaybeden genç kız, sağlığına kavuşmak için yardım istedi.

Suriye'nin Humus kentinde yaşayan Zeki ailesi 7 yıl önce iç savaş nedeniyle evlerini terk ederek Türkiye sınırındaki Tel Abyad kentine yerleşti. Yıllarca burada DEAŞ ve YPG terör örgütlerinin baskısı altında yaşamlarını sürdüren Zeki ailesi, bölgenin Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılmasıyla rahat nefes aldı. Yıllarca hapsoldukları evlerinden özgürce dışarı çıkabilen Zeki ailesinin kızı Dua, 2 ay önce sokakta yürüdüğü sırada teröristlerin geride bıraktığı yola döşenmiş patlayıcının infilak etmesiyle yaralandı. Yakınları tarafından Türkiye'ye getirilen Dua Zeki, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yapılan tedavisinin ardından yeniden Tel Abyad'a döndü. Patlamada el ve kolundan yaralanan,sol gözü de görme yeteneğini kaybeden Dua, ışığın rahatsızlık vermesi nedeniyle karanlık bir odada yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Patlamayı hatırlamayan ve okuldan eve dönerken mayına bastığını ifade eden Dua Zeki, "Evden dışarı çıktığım zaman daha önceden buranın kontrolü ellerinde olan YPG´nin yola döşediği mayını fark etmeyerek bastım. O sırada büyük bir patlama sesi geldi. Daha sonrasını ben hatırlamıyorum. Yaralı olarak beni Türkiye´ye götürdüler. Kendime geldiğimde her yer karanlıktı. Bana ne olduğumu sordum. Yanında bulunan amcam mayına bastığım için yaralandığımı söyledi. Daha sonra hastaneden taburcu edildim. Tekrar Tel Abyad´a geldim Elim ve kollarım zarar gördü. Sol gözüm görmüyor. İyileşip eski halime dönmek istiyorum" diye konuştu.

ANNE ZEKİ: KIZIMIN GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ERİMESİ BENİ PERİŞAN EDİYOR

PKK/YPG'li teröristlerin genç yaşında hayatını kararttığı Dua'nın annesi Fatma Zeki, kızının zor şartlar altında tedavi ve bakımını yaptırabildiklerini belirterek, "Kızım mayına basması sonucu sol gözü el ve ayaklarından yaralandı. Sağ gözü ise ışık gördüğünde dayanılmaz bir acı çekiyor. 6 çocuğumla birlikte 2 odalı bu evde hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Ancak kızımın ağrılarının iyice artması üzerine ne yapacağımızı şaşırdım. Kızımın gözlerimin önünde eriyip gitmesi bizleri de perişan ediyor. Biran önce kızımın iyileşmesi için Türkiye´den yardım bekliyoruz" diye çağrıda bulundu.

20 SİVİL YARALANDI

Öte yandan terör örgütü YPG/PKK'nın Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Tel Abyad ve Rasulayn gibi kentlere tuzakladığı patlayıcılar sivillerin hayatını karartıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerleri teröristlerin tuzakladığı patlayıcıları temizleme çalışmasını sürdürürken, bugüne kadar meydana gelen patlamalarda 20 sivilin uzuvlarının koptuğu belirtildi.



ŞANLIURFA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:05

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