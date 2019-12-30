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(Özel) Yolda mahsur kaldılar, halay çekerek kurtarılmayı beklediler Kar nedeniyle yollar kapandı, ...

İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan ve bölgenin tek kayak merkezi olan Karacadağ Kayak Merkezine giden onlarca araç, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar halay çekerek kurtarılmayı bekledi.

(Özel) Yolda mahsur kaldılar, halay çekerek kurtarılmayı beklediler Kar nedeniyle yollar kapandı, onlarca araç mahsur kaldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan ve bölgenin tek kayak merkezi olan Karacadağ Kayak Merkezine giden onlarca araç, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar halay çekerek kurtarılmayı bekledi.
Hafta sonunu değerlendirmek amacıyla, bölgenin tek kayak merkezi olan Karacadağ kayak merkezine giden onlarca araç aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye düştüğü yolda, buzlama nedeniyle birçok araç kayarak yoldan çıktı. Kayan araçlar AFAD ekipleri ve vatandaşlar tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak merkeze gitmeye çalışan araçları geri çevirirken, yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Mahsur kalan vatandaşlar yolda halay çekip kartopu oynayarak kurtarılmayı bekledi. Eksi 10 derece soğukta mini etekle kayak merkezine gelen bir kadın ziyaretçi dikkat çekti.
Kayak merkezine gitmek için yolda olduklarını ve araçlarının mahsur kaldığını söyleyen ziyaretçi Şeyhmus Karaburç, "Yoğun kar ve tipi nedeniyle gözlerimizi açamıyoruz, yol çok kaygan, arabalar yoldan çıkıyor. Gelen geri dönmek istiyor, biz de şimdi mahsur kalmışız kurtarılmayı bekliyoruz" dedi
Yapılan çalışmalar sonucu akşama doğru tüm araçların kurtarıldığı öğrenildi

ŞANLIURFA

30 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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