Şanlıurfa'da halı yüklü kamyonette kaçak sigaraya gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA´nın Viranşehir ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı halı yüklü kamyonetin kasasına gizlenmiş 5 bin 995 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ŞanlıurfaMardin Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasımda şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Halı yüklü olan kamyonetin kasasında oluşturlan gizli bölmede 5 bin 995 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, sürücü A.B.'yi gözaltına aldı.



ŞANLIURFA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:24

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.