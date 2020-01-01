Akçakale yeni yıla sisle uyandı

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Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Akçakale yeni yıla sisle girdi. Sis sabah saatlerinde etkisini gösterdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesini 250300 metreye kadar düşürdü. Etkili olan sis nedeniyle araç sürücüleri farlarını yakarak ilerledi. Sisin yoğun olduğu ilçede araçların hız yapmadıkları gözlemlendi.

Yoğun sis, kartpostallık görüntüler de oluşturdu.

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