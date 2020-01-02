Karaköprü’de 'heba etme hibe et' kampanyası

Karaköprü Belediyesi ‘heba etme hibe et’ yardım kampanyası başlatarak, vatandaşlardan evde kullanmadıkları mobilya, araç ve gereçleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışlamalarını istedi.

Karaköprü Belediyesi sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında yeni bir yardım kampanyası başlatarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olacak. ‘İhtiyacın yoksa as, varsa al’ kampanyasının ardımdan ‘heba etme hibe et’ kampanyası başlatarak vatandaşların evde kullanmadığı ve kullanılabilir durumda olan ev eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bağış olarak alacak.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ‘İhtiyacın varsa al yoksa as’ kampanyasıyla 3,5 yıldır ihtiyaç sahibi vatandaşlara giyecek yardımı yaptıklarını ve binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın bu kampanyadan yararlandığını belirterek, “Heba etme hibe et kampanyasıyla da evlerinde halısı, koltuğu olmayan vatandaşlara hayırsever vatandaşların katkılarıyla yardımcı olacağız. Birbirimize yardımcı olmamız, ihtiyacı olan vatandaşlara yardım elimizi uzatmamız gerekiyor. Biz Karaköprü Belediyesi olarak elimizden geldiğince ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardım ediyoruz ancak hayırsever vatandaşlarımızın ihtiyaç sahiplerine ulaşması için de aracı oluyoruz” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi’nin 3,5 yıldır devam ettirdiği ‘İhtiyacın varsa al yoksa as’ kampanyasında da vatandaşlar kıyafet ve ayakkabı yardımı yaparak ihtiyaç sahiplerinin giyimine yardımcı oluyor.

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