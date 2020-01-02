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Başkan Yalçınkaya parke taşı çalışmasını yerinde inceledi

İHA

Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafında ilçenin değişik bölgelerinde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Başkan Yalçınkaya parke taşı çalışmasını yerinde inceledi

Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafında ilçenin değişik bölgelerinde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları aralıksız sürüyor.
Akçakale Sanayi Sitesinde devam eden kilit parkı taşı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, bugüne kadar 150 bin metrekare kilitli parke taşını Akçakale’nin hizmetine sunduklarını söyledi.
"Sınır boyunda inşallah yıldız gibi parlayacak"
Başkan Yalçınkaya alan ziyaretinde yaptığı açıklamada, “Hedefimiz bütün Akçakale’de alt yapısıyla üst yapısıyla, yollarıyla, caddeleri ile ağaçlarıyla, mükemmel yıldız bir ilçe olmasıdır. Sınır boyunda inşallah yıldız gibi parlayacak. Fakat zaman, imkan ve şartlar her şeyi zorlayarak bugüne kadar bütün bunları gerçekleştirdik. Bu yıl inşallah tamamını eksiksiz bir şekilde tamamlayacağız. Elimizi yıkayıp çıkacağız. Bu işin içerisinden kara yolu da var. İnşallah önümüzdeki baharda bu yolu da tamamlayacak ve bütün caddeleri ile sokaklarıyla, şehrin girişi ile sınır kapısıyla, mükemmel bir ilçe olacak. Hedefimiz o bu kötü şartlarda, büyük İmkansızlar içinde tüm şartları zorlayarak bunları tamamlamaktır. Hayat standardı yüksek olan bir ilçe olarak ayağa kaldıracağız. Allah bize yardım edecek. Devletimiz reisi cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan’ın gayretleriyle, milletvekilimiz Ahmet Akay’ın desteğiyle bütün bunları önümüzdeki günlerde inşallah çok güzel bir şekilde bitireceğiz. Bütün çalışma ekibi arkadaşlarımıza, gayreti olan kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Esnafımıza, Akçakalemize hayırlı olsun” dedi.
"Bu yollar onun sayesinde oldu"
Sanayi esnafı Orhan Çoban ise, “Öncelikle başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu işkenceden kurtardı. Tozdan, çamurdan Kurtardı. Allah’a çok şükür şu an önümüz tertemiz. Biz tekrar başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Halil Varol da, “Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu yollar onun sayesinde yapıldı. Allah ondan razı olsun” diye konuştu.

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