Karaköprü’deki trafik sorunu çözülüyor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Karaköprü’ deki trafik sorununun çözümünü görüşmek üzere bir araya geldi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki trafik sorununun çözümü için Ankara’da girişimlerini sürdürüyor. Başkan Baydilli, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı ziyaret ederek Karaköprü’ deki trafik sorununu iletti.

Başkan Baydilli ilçede trafik sorununun nedenleri ve çözüm önerileri hakkında Bakan Turhan’a brifing verirken, bazı kavşaklara dalgeç yapılmasıyla sorunun büyük oranda çözüleceğini iletti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan konu üzerinde duracağını ve Karaköprü’deki trafik sorununun çözümü için gereken çalışmanın yapılacağını belirtirken, Başkan Metin Baydilli ve Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ilgilerinden dolayı Bakan Turhan’a teşekkür etti.

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