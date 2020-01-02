Siverek'te kar yağışı kazalara yol açtı

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ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı hasarlı kazalara neden oldu. Kazalar nedeni ile Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

İlçenin kırsal mahallelerinde öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. SiverekDiyarbakır karayolunun 45'inci kilometresinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bazı araçlar maddi hasarlı kazaya karıştı. Uzun araç konvoylarının oluştuğu yolda, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik kontrollü olarak sağlanmaya başladı.



ŞANLIURFA 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:25

YATSI 18:46

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