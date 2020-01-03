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Üç ayaklı oğlak hayata tutunmayı başardı

İHA

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 ayaklı doğan oğlak görenleri şaşırtırken hayata tutunmayı başardı.

Üç ayaklı oğlak hayata tutunmayı başardı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 ayaklı doğan oğlak görenleri şaşırtırken hayata tutunmayı başardı.
İlçeye bağlı Özbek Mahallesi kırsal alanında küçükbaş hayvancılık yapan Mehmet Tutal, oğlağın doğuştan 3 ayaklı olduğunu ve sürüye uyum sağlamakta güçlük çektiğini söyledi. Tutal, doğum sonrası oğlağı veterinere muayene ettirdiklerini, bir ayağının olmaması dışında herhangi bir sağlık probleminin olmadığını dile getirdi.
Ceylanpınar Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Hasan Teker ise hayvan sahibinin talebi üzerine üç ayaklı oğlağı görme imkanı bulduğunu, ilk defa karşılaştığı bir durum olması nedeniyle şaşırdığını söyledi. Oğlağı kendisinin de muayene ettiğini belirten Hasan Teker, küçükbaş hayvanlarda üç ayaklı doğumun çok nadir görülen bir durum olduğunu, hayvanın genel olarak herhangi bir sağlık problemi yaşamadığını dile getirdi.

ŞANLIURFA

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:06
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