Siverek'te kar yolları kapattı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan kar yağışı, kırsal mahalle yollarını kapattı

Gece geç saatlerde özelikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Alınan bilgilere göre SiverekDiyarbakır kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle aksamalar yaşanırken, ekiplerin yoğun çalışmaları devam ediyor.



Okullara ulaşım sağlanamadı

Karacadağ bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çevirme, Ekinci ile Kartal kırsal mahallerinde yolların kapanmasından dolayı öğretmen ve öğrenciler okullara ulaşım sağlayamadı. Kapanan yolların açılması ve ulaşımın sağlanması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

ŞANLIURFA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:06

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