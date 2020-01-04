Şanlıurfa’da yoğun sis sürücüleri zorluyor

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Şanlıurfa’da yoğun sis etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle trafikte seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşıyor.

Merkez Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinin yüksek kesimlerinde görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştü. Trafiğin kontrollü sağlandığı kentte, sürücülerin sis farklarını açarak ilerlediği görüldü.

Trafik ekipleri de sis nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

ŞANLIURFA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:48

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