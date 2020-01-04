Beyazgül yapımı tamamlanan ticaret merkezini inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, eski hal pazarında TOKİ tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, eski hal pazarında TOKİ tarafından yapılan iş yerlerinin ticaret merkezi, ofis ve belediye ek hizmet binası olarak değerlendirilmesi için incelemelerde bulundu.

Haliliye İlçesinde bulunan eski hal pazarında TOKİ tarafından yapılan iş yeri merkezin incelenmesinin ardından açıklama yapan Beyazgül, “Burası eski hal pazarımızın yeri TOKİ tarafından yapılan binalar var. Gezdiğimiz zaman şunu gördük, tamamen modern, günümüz koşullarına uygun 600 araçlık otoparkı var ve ön kısmı arkat ve avlulardan oluşmuş, Urfa iklim şartlarına uygun bir yer. İnşallah bu konuda tekrar düşüncelerimizi fikirlerimizi geliştireceğiz, istişareler yapacağız. Netice itibariyle Urfa’ya en güzeli, en hayırlısı ne ise birlikte karar verip yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.