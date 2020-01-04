“Suçun bildirmeme suçu” konferansı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Semiz tarafından kamu kurum amir ve müdürleri ile memurlara "suçun bildirilmemesi suçu" konulu konferans verildi.

Kaymakamlık salonunda düzenlenen konferansa Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut, İlçe Müftü Vekili Şehmus Aslan, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Cemal Çalışkan, okul müdürleri ile kamu çalışanları katıldı.

Suçu bildirmeme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümleri içerisinde “Adliyeye Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiş olduğunu, bu başlık altında ceza adaletinin gerçekleşmesini engellemeye yönelik fiillerin yaptırıma bağlandığını belirten Cumhuriyet Başsavcısı Semiz, Adliyeye karşı suçlarda kendi içinde bir tasnife tabi tutulacak olursa suçu bildirmeme suçu bir bakımdan suçlunun yargılanmaktan veya infazdan kaçmasını önlemek amacıyla ihdas edilen suçlar kapsamına gireceğini kaydetti. Adliyenin fonksiyonunu yerine getirebilmesi için öncelikle suçu bilmesi gerektiğini ifade eden Başsavcı Semiz, suçu bildirmeme suçunun, temel ve özgü suç halleri ile birlikte kanunda üç madde halinde düzenlendiğini ve bu maddelerin, Herhangi bir kimse tarafından işlenebilecek suçun basit şekli (TCK md.278), Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi (TCK md.279), Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi (TCK md.280) şeklinde olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Semiz suçu bildirmeyen kamu görevlisi hakkında resen soruşturma açılabileceğini dile getirerek, kamu görevlilerin bir suçtan haberdar olduktan sonra suçu Cumhuriyet Savcılığına veya kolluk kuvvetlerine bildirmemesi durumunda kendilerine soruşturma açılabileceğini söyledi. Bildirilmeyen bir suçun sonraki süreçte daha kötü sonuçları olabileceğinden ve bu durumdan kamunun etkileneceğinden dolayı “Suçu Bildirmemenin” cezaya tabi olduğunu sözlerine ekleyen Cumhuriyet Başsavcısı Semiz, kamu çalışanlarının konu ile ilgili duyarlı olmalarını istedi.

ŞANLIURFA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

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