Çeyiz eşyaları arasına gizlenmiş kaçak sigaralar ele geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir aracın bagajındaki çeyiz eşyalarının içerisine saklanmış halde 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda ŞanlıurfaGaziantep kara yolundaki uygulama noktasında bir hafifi ticari aracı durdurdu. Aracın bagajında çeyiz eşyalarının içerisine saklanmış 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü, gümrük kaçağı sigara bulundurmaktan gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:06

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