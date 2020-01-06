Şanlıurfa´da kaçak sigaraya 6 gözaltı

ŞANLIURFA´da polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda, 7 bin 583 paket kaçak sigara ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda yaptıkları yol uygulamasında şüphelendikleri otomobili durdurdu. Otomobilin bagajında yapılan aramada yastık ve battaniyelerin arasına gizlenmiş 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise Akçakale ilçesinde 6 TIR'da kaçak sigara bulunduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Uygulama noktasında durdurulan TIR'larda yapılan aramada 2 bin 483 paket kaçak sigara ele geçirildi, 5 TIR sürücüsü gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.



ŞANLIURFA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:06

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