Siverek'te sigara bırakma polikliniği açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sigara bırakma polikliniği açıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ilçe sağlık müdürlüğü bünyesinde sigarayı bırakmak isteyen bağımlılara yardımcı olmak ve sigarayı bıraktırmak amacıyla poliklinik açıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr.Osman Güzen tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından bağımlılıklarla mücadele kapsamında yurt genelinde verilen bir hizmeti, ilçemize de getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sigarayı bırakmak amacıyla destek isteyen tüm vatandaşlarımıza hafta içi salı ve çarşamba günleri 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verilecek. En büyük hedefimiz, sigara bırakma polikliniğimize başvuran hastalarımızın tamamına sigarayı bıraktırmak ve tekrar başlamasını engellemektir'' dedi.

ŞANLIURFA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:29

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.