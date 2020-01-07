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Karaköprü’de yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

İHA

Karaköprü Belediyesi 2020 yılının ilk meclis toplantısının 1. oturumunu, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin başkanlığında gerçekleştirdi.

Karaköprü’de yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

Karaköprü Belediyesi 2020 yılının ilk meclis toplantısının 1. oturumunu, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin başkanlığında gerçekleştirdi.
Karaköprü Belediyesi 2020 yılı belediye meclis toplantısının 1. oturumu yapıldı. Meclis toplantı salonunda düzenlenen oturumda gündem maddeleri görüşüldü. 2020 yılında görev yapacak denetim komisyonu üyeleri seçiminin de yapıldığı oturumda meclis üyeleri Fehmi Öncel, Ufuk Karakeçili, Emin Yetim, Zeynel Uzundal ve Mehmet Büyükfırat denetim komisyonuna seçildi.
Yılın ilk meclis toplantısının ilk oturumunun ardından bir açıklamada bulunan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “2019 yılı meclis çalışmalarımızı tamamladık ve meclis üyelerimizle birlikte 2020 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdik. Ben 2020 yılında da geçmişte olduğu gibi meclis üyelerimiz arasındaki birlik ve beraberliğin devam etmesini diliyorum. 2020 yılının ülkemize, Şanlıurfa'mıza ve tüm İslam alemine hayırlar getirsin” dedi.
Karaköprü Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı oturumları hafta içinde devam edecek.

ŞANLIURFA

07 Ocak 2020 Salı

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