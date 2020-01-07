9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

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ŞANLIURFA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması' soruşturmasına yönelik soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri: Şanlıurfa'nın yanı sıra Kars, Mardin, Hatay, Bingöl, Ordu, Şırnak, Kocaeli ve Afyonkarahisar'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün mahrem imamları tarafından ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen ve halen görevde bulunan 1 üsteğmen, 1 teğmen, 10 astsubay ve 1 uzman çavuş ile 1 sivil şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına başlandı.



ŞANLIURFA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:06

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