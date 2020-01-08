Yıllardır sorun haline gelen iş yerlerinin yıkımına başlandı Oto galericilerin yıkımına başlandı

Şanlıurfa’da yeni yerine taşınacak olan oto galericiler sitesinin yıkımına başlandı.

Şanlıurfa’da yaklaşık 30 yıldır Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu ve Paşabağı mahallelerinde araba satışı yapan oto galericiler, yeni yapılan yerlerine taşınıyor. Uzun zamandır büyük bir sorun olan ve taşınması konusunda sıkıntılar yaşanan site, yetkililerin aldığı kararla boşaltılıyor. Daha önce defalarca süre tanınan iş yeri sahipleri, sürenin sona ermesiyle birlikte Eyyübiye ilçesindeki Akçakale çevre yolu üzerinde bulunan yeni yerlerine taşınmak için eşyalarını toplamaya başladı. Araçlarını ve büro malzemelerini alan galericilerin, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait arazi üzerindeki iş yerleri ise yıkılıyor. Zamanlamanın kış ayına denk gelmesinin olumsuz olduğunu söyleyen iş yeri sahipleri, yeni yerin bütün esnafa yetmeyeceğini, geriye kalan esnaf için de bir yer yapılması gerektiğini belirtti.

ŞANLIURFA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:30

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.