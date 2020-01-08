Şanlıurfa’da tefecilik operasyonu

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 1 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen 1 şahsın ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 adet senet, 1 adet tapu senedi ve 1 adet alacak verecek defteri ele geçirildi. Şüpheli şahıs tefecilik, yağma, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından dolayı gözaltına alınarak Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ŞANLIURFA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:06

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