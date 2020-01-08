Öğrenciler daha temiz bir şehir için kolları sıvadı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenciler, öğretmen ve belediye meclis üyeleriyle birlikte sokak ve caddelerde çöp topladı.

Siverek Şehit Cuma İbiş Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen "Öğretmenim elimden tutar mısın" projesinin 4'üncüsü olan "Çevremizi temiz tutalım" etkiliği gerçekleştirildi. Program çerçevesinde öğrenciler, öğretmen ve Belediye meclis üyeleri ile birlikte sokak ve caddelerde çöpleri topladı. Temizlik sonrası öğrenciler ve meclis üyeleri parkta hep beraber mangal yaparak, yemek yedi. Altıncı sınıf öğrencisi Jiyan Göngen, en iyi temizliğin, çevreyi kirletmemek olduğunu belirterek, herkese çevre duyarlılığı konusunda hassasiyet çağrısı yaptı. Göngen, "Bugün arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle birlikte çevremizi temizlemek için geldik, çöpler çöp konteynerlerine atılmalı. hepimiz çevremizi temiz tutmalıyız" dedi

Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şehit Cuma İbiş Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerimiz anlamlı ve güzel bir çalışma başlatmış. Çevreyi kirletmemek için duyarlılığın artırılması açısından önemli bir proje bu" şeklinde konuştu. Okul Müdürü Ferit Çiftçi ise "Öğrencilerimize bugün doğayı sevme, doğayı kirletmeme konusunda bir çalışma yaptık. Böylece u sayede öğrencilerimize çöpün yere atılmaması gerektiği uygulamaları olarak anlatılarak, doğayı temizlemenin zorluğu da bizzat gösterilmiş oldu" diye konuştu.

ŞANLIURFA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:06

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