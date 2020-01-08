Sahte sağlık raporuyla devleti 480 bin lira zarara sokan 11 kişi gözaltına alındı Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 11 şahıs gözaltına alındı

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Şanlıurfa merkezli 4 ilde sahte engelli raporu düzenleyerek devleti 480 bin lira zarara uğratan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 11 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işledikleri belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Şanlıurfa merkezli Şırnak, Mardin ve Kilis’te eş zamanlı düzenlenen operasyonda sahte sağlık raporu düzenlemek suretiyle ÖTV indiriminden faydalanıp araç satın alan ve evde bakım ücretinden yararlanarak devleti 480 bin lira zarara sokan 11 şahıs gözaltına alındı. Şanlıurfa merkezden 8, Şırnak’tan 3, Mardin ve Kilis’ten ise birer kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:30

YATSI 18:51

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