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Planlama toplantılarının yenisi Viranşehir’de yapıldı

İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Viranşehir'de 2020 Yılı Planlama Ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilerek, ilçenin sorunları ve yıl içerisinde yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi.

Planlama toplantılarının yenisi Viranşehir’de yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Viranşehir'de 2020 Yılı Planlama Ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilerek, ilçenin sorunları ve yıl içerisinde yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2020 Hizmet Planlama Koordinasyon Toplantılarına Viranşehir ilçesiyle devam etti. Başkan Beyazgül’ün başkanlık yaptığı Viranşehir ilçesinin 2020 Yılı Planlama Ve Koordinasyon Toplantısına, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, belediye meclis üyeleri, büyükşehir belediyesi ve Viranşehir Belediyesi üst yönetimi ile birim amirleri katıldı.
Büyükşehir olarak 13 ilçe merkezinde çok büyük çalışmalar yapıyoruz
Her defasında birlik ve beraberlik ilkesi ile çalıştıklarının altını çizen Başkan Beyazgül, “Toplantımızın hayırlara vesile olmasını, Viranşehir için hayırlı işlere vesile olmasını ve Şanlıurfa’mız için hayırlı işlere vesile olmasını diliyorum. Toplantımızın bir tarafında meclis üyelerimiz ve Viranşehir Belediyemizde ki müdür ve yardımcı arkadaşlarımız ve diğer tarafta da Büyükşehir Belediyemizin daire müdürleri bulunuyor. Viranşehir ile ilgili her bir daireye düşen konuları tek tek burada ele alacağız, bitireceğiz. Bugüne kadar olanlarla ilgili cevaplar alacağız bundan sonraki hedeflerimizi koyacağız. Eksiklerimizi yazacağız ve burada bu çalışmayı tamamlayacağız. Sonrasında biz bunu kitapçık haline getireceğiz ve burada ki tüm talepler bu kitapçığa geçmiş olacak. Ancak bütün bunların toplantıdan sonra her bir ilçemizle ilgili alınan tüm dokümanları ve bilgileri her bir daire başkanlarımıza strateji daire başkanlığımız tarafından her bir daireye verilecek. Gezdiğimiz 13 ilçede kırsal ile ilgili verilen talepler bunlardı. Öncelikle böyle diyip her bir dairenin yol haritası önümüze çıkmış olacak ve 2020 yılında bunun tekrarını da yapacağız. Ne kadar yol aldık, hangileri yerine getirildi ve daha sonra neler ortaya çıktı, hangi eksiklikler ve talepler oraya çıktı bunu tekrar oturup görüşeceğiz. Bu birlikte bir çalışmanın gerekliliği çünkü büyükşehir ve ilçe yasa gereği iç içe bu nedenle de çok uyumlu çalışmak zorundayız. Beraber çalışmak zorundayız, birlikte çalışmak zorundayız” dedi. Viranşehir’in başarılı bir seçim geçirdiğini söyleyen Beyazgül, “Geçirdiği bu seçimde uzun süredir farklı bir yönetim tarafından idare edilebilen bir Viranşehir ilk defa AK Parti yönetimi tarafından Salih Ekinci başkanımıza teslim edildi. Elbette ki bulunan meclis üyelerimizin ve nihayetinde teşkilatımızın büyük bir çabası var. Bu başarılarından dolayı Viranşehir’imizi tebrik ediyorum. Ancak bundan sonra bizim işimiz hizmet, bizim işimiz memleketimiz için olması gereken işler. Bu konuda oldukça iyi yol aldık. Aslında bakarsanız muhalefet partileri dahi kendi aralarında konuştukları zaman takdirlerini ve hayretlerini gizlemiyorlar ama bize döndükleri zaman, şunu eksik yaptınız bunu fazla yaptınız diye söylüyorlar, ama biz kendi içlerinde konuştuklarını biliyoruz. Bizim birlik ve beraberliğimiz çok önemli, bu birlik ve beraberliğimiz devam ettikçe başarının gelmemesi ihtimali yoktur. Geçen Çevre ve Şehircilik Bakanımız geldiği zaman bir çok çalışmayı Şanlıurfa’nın ilçelerine verdi ve burada da bir millet bahçesi verdi. Uzun süredir bu şehirde büyük bir millet bahçemiz mümkün olmamıştı. 5 yıllığına seçildik ve bu 5 yıllık dönemde de elbette ki bir takım önceliklerimiz ve sonraya bıraktıklarımız duracak. Bu nedenle de her şeyi bir günde yapma gibi bir imkan dünyada hiçbir ülkede, hiçbir şehirde mümkün değildir. Biz çalışacağız yolumuza devam edeceğiz. Büyükşehir olarak 13 ilçe merkezinde çok büyük çalışmalar yapıyoruz. Şehrimizi ziyaret eden Ankara’dan her gelen kişi bürokrat, üst düzey siyasiler şunu diyor, siz belediyeciliği çok iyi kavramışsınız, çok iyi çalışıyorsunuz hatta bu konuda duayen olan kişilere bize bir tavsiyeniz var mı diye sorduğum zaman şunu söylüyorlar, hayır siz bu işi anlamışsınız diyorlar. Bu nedenle çalışma arkadaşlarımızın gayretlerinin hiçbiri boşa gitmeyeceğini, aidiyet duygusu içerisinde bu millete hizmet etmenin hem bu dünyada, hem de Allah dinin de, çünkü halka hizmet eden hakka hizmet etmiş bilincinde. Çalışmamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

ŞANLIURFA

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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