El freni çekilmeyen minibüs iş yerine daldı

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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde sürücüsünün park ederken el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs iş yerine daldı. İş yerinde hasar oluşurken yaralanan olmadı.



Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. Minibüsü yol kenarına park eden sürücü, aracının yanından ayrılınca hareket etmeye başladı. Yolda sürücüsüz olarak ilerleyen minibüs, telefon ve hat satışı yapan bir iş yerine daldı. Kazada yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:30

YATSI 18:51

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