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Siverek'te evi kanalizasyon suyu bastı

İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tıkanan logar nedeniyle bir evi kanalizasyon suyu bastı.

Siverek'te evi kanalizasyon suyu bastı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tıkanan logar nedeniyle bir evi kanalizasyon suyu bastı.
İlçeye bağlı Şirinkuyu Mahallesi 24. Sokak'ta ikamet eden Ömer Çiftiler'e ait bodrum katındaki evi, logarın tıkanması nedeniyle kanalizasyon suyu bastı. Uykuda su baskınına yakalanan ev sakinleri tüm uğraşlara rağmen giderlerden gelen ve içeri akan suyu engelleyemedi. Kısa süre içerisinde ev tüm eşyalarla su altında kaldı. O anları ev sahibi cep telefonu kamarasıyla kaydetti
Evi kanalizasyon suyu altında kalan Ömer Çiftçi, duruma tepki gösterdi. Çiftçi, "Oturma odamız, yatak odası, mutfak hepsi su altında kaldı, yerde bulunan çocukların yataklarını dahi kurtaramadık, ne yapacağımızı bilemiyorum" dedi

ŞANLIURFA

09 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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