Şehitler memleketlerine uğurlandı

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Suriye'nin Resulayn kentinin güneyinde yol kontrolü yaparken PKK/YPG'li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 4 asker memleketlerine uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Suriye’nin Resulayn kentinin güney kırsalında yol kontrolü yaparken PKK/YPG’li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği hain saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Sinan Köse, İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık, Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut ve Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç’un cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Şanlıurfa Gap Havalimanı'nda düzenlenen törene 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, kurum amirleri, askeri yetkililer ve şehitlerin yakınları katıldı.

Saldırıda şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık memleketi Gaziantep'e, Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut memleketi Mardin’in Midyat ilçesine, İstihkam Astsubay Çavuş Sinan Köse Mersin'in Tarsus ilçesine ve Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un cenazesi Mersin'in Toroslar ilçesine gönderildi.

ŞANLIURFA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

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