Haliliye’de bozulan yollar onarıldı

Haliliye Belediyesi, Devteşti Mahallesinde yağışlar sonrası bozulan yolların bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kış aylarında da çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Devteşti Mahallesinde vatandaşların ulaşım sıkıntısı yaşamaması için mevsim koşullarından dolayı bozulan yolların bakım ve onarımını gerçekleştirdi. Ekipler, bozulan yolların bulunduğu sokaklara tekrardan mucur serimi yaparak yolları eski haline getirdi. Haliliye Belediyesinin yol ve bakım onarım çalışmaları vatandaşların takdirini toplarken, Devteşti Mahalle Muhtarı Tahir Kına, yürütülen çalışmalardan dolayı Canpolat’a teşekkür etti. Mahalle sakinleri ise çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirterek, başta belediye başkanı Canpolat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

Öte yandan ekipler, mevcut çalışmaların yanı sıra 4442263 numaralı Beyaz Masa hattına gelen talepler doğrultusunda da çalışma yürütüyor.

ŞANLIURFA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:31

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.