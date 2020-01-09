Şanlıurfa’da kimsesiz çocuklar topluma kazandırılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Mutlu Yuva Derneği arasında imzalanan protokol ile yetim, öksüz ve kimsesiz çocuklar sosyal hayata kazandırılacak.

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile de protokolü bulunan, Türkiye’de yetim, öksüz, kimsesiz ve yardıma muhtaç çocuklar için hizmet veren, Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın başkanlığında kurulan Mutlu Yuva Derneği ile Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sevgi Evlerinde kalan çocukların psikososyal gelişimine ve topluma entegrasyonunu sağlamak amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Mutlu Yuva Şanlıurfa Şube Başkanı ve TBMM İdare Amiri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan arasında imzalanan protokol ile çocuk evlerinde kalan çocuklarımızın eğitim ve gelişimlerine katkı sunmak, gelişim merkezlerinin kurulması için Şanlıurfa Mutlu Yuva Derneği ile girişimlerde bulunuldu.

Burada bir konuşma yapan Beyazgül, “Halil Özcan Vekilimize böyle hayırlı bir faaliyeti için teşekkür ederiz. Bu gün buraya Mutlu Yuva Derneği temsilcileri ile gelerek Büyükşehir Belediyemiz ile ortak yürütülen protokolü imzalamak için. Mutlu Yuva Derneği Prof. Dr. Nevzat Tarhan Başkanlığında 2010 yılında kurtulmuştur ve kamu yararına çalışan derneklerimizdendir. Derneğimiz birçok Belediyemiz ile protokol imzalayarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Şanlıurfa’da da bakıma muhtaç, yetim ve mutlu yuva arayan birçok ferdimiz var. Bu derneğimizin amacı, korumaya muhtaç olan çocuklarımıza ailelere ve topluma kazandırmak. Ailelerin korunmaya muhtaç çocukların problemlerine eğilmesini sağlamak. Prof. Dr. Nevzat Tarhan tüm programlarında eğitici, öğretici ve toplum yararına çalışan bir bilim insanımız. Bu günde Şanlıurfa’da bunun kurulmuş olması Milletvekilimiz Halil Özcan beyin önderliğinde yapılması bizleri mutlu etmiştir, İnşallah birlikte çalışacağız halkımıza ve kamuya hizmet edeceğiz” diye konuştu.

ŞANLIURFA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

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