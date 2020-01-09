Şanlıurfa’da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde ve bir araçta yapılan aramada bin 400 kilogram tütün, 272 bin 100 makaron, 63 bin sigara kağıdı, 1 milyon 200 bin sigara filtresi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

ŞANLIURFA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:31

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.