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Şanlıurfa'da 1,4 ton kaçak tütüne 4 gözaltı

DHA

ŞANLIURFA`nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton 400 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA`nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton 400 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada 1 ton 400 kilo kaçak tütün, 272 bin 100 makaron ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Suç aletlerine el koyan jandarmanın gözaltına aldığı 4 şüphelinin sorgulanmasına başlandı.

ŞANLIURFA

09 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:06
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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