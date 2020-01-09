Şanlıurfa'da 1,4 ton kaçak tütüne 4 gözaltı

ŞANLIURFA`nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton 400 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada 1 ton 400 kilo kaçak tütün, 272 bin 100 makaron ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Suç aletlerine el koyan jandarmanın gözaltına aldığı 4 şüphelinin sorgulanmasına başlandı.
ŞANLIURFA
09 Ocak 2020 Perşembe
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