Şanlıurfa'da 1,4 ton kaçak tütüne 4 gözaltı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA`nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton 400 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada 1 ton 400 kilo kaçak tütün, 272 bin 100 makaron ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Suç aletlerine el koyan jandarmanın gözaltına aldığı 4 şüphelinin sorgulanmasına başlandı.

ŞANLIURFA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:31

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.