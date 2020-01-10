Şanlıurfa'da engelli vatandaşlara çeşitli dallarda kurs imkanı sunuluyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların toplum hayatına katılımlarını kolaylaştırmak, toplumsal fırsatlardan eşit bir şekilde faydalanmalarını sağlamak için Engelli Koordinasyon Merkezinde her alanda düzenlediği kurslar ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Kadın destek merkezleri, kültürel faaliyetleri ve sosyal alanda her kesimin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara da her alanda imkan sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi’nde vatandaşlar ücretsiz bir şekilde kurslardan yaralanıyor.

Toplamda 300 engelli vatandaşa ve ailelerine korumakollama, destekleme, bilgilendirme, yönlendirme, sosyal ve psikolojik yardım hizmetleri sunan Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi’nde vatandaşlar filografi, Kur’anı Kerim, deri, okuma yazma, spor, bakırcılık, bilgisayar, müzik ve tekstil olmak üzere daha birçok kurstan ücretsiz olarak yaralanma imkanı buluyor.

Kursa, Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz ulaşım imkanından da yararlanarak gelen vatandaşlar, burada güzel vakit geçirdiklerini belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.

ŞANLIURFA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:06

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