Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

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Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alında.

Edilen bilgilere göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa ile İstanbul ve Mersin'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında aralarında doktor, polis ve çeşitli kamu kurumlarında çalışan 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet götürüldü.

ŞANLIURFA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

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AKŞAM 17:32

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