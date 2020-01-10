Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alında.
Edilen bilgilere göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa ile İstanbul ve Mersin'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında aralarında doktor, polis ve çeşitli kamu kurumlarında çalışan 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet götürüldü.
ŞANLIURFA
10 Ocak 2020 Cuma
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