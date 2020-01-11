Eyyübiye’ye yeni parklar kazandırılıyor

Eyyübiye’nin park ihtiyacı olan mahalleler için yeni parklar kazandırılıyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor. Başkan Kuş’un ziyaret ettiği Akşemsettin ve Asya mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, 2 park yapım çalışmaları için belediyenin ilgili birimlerine talimat verdi.

Vatandaşların park ihtiyacını için çalışmalara başladıkların belirten Kuş, "Akşemsettin mahallemizdeyiz, muhtarımız ile birlikte mahallemizi gezmeye devam ediyoruz. Muhtarımız ilk gün itibari ile mahallemizde en büyük sıkıntının park alanının olmadığını bizlere iletmişti. Bizde en yakın zamanda Akşemsettin mahallemize bir park kazandıracağımızın vaadini vermiştik ve vaadimizin ilk adımını atıyoruz. Personel arkadaşlar ile birlikte incelemelerde bulunduk ve talimatımızı verdik. Bu alanda çok ciddi hafriyat var ve vatandaşlarımızın bu konu ile çok ciddi sıkıntısı var. Bu hafriyatı kısa bir zaman içerisinde temizleyeceğiz ve bu yıl sonuna kadar Akşemsettin mahallemize 2 adet park kazandıracağız. Amcalarımıza, teyzelerimize, çocuklarımıza hayırlı olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

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