Akçakale 2020 hizmet planlama koordinasyon toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün katılımıyla Akçakale ilçesinin 2020 hizmet planlama koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akçakale2020 hizmet planlama koordinasyon toplantısına Beyazgül’ün başkanlığında Akçakale İlçesinin sorunları ve yapılacak olan projeler masaya yatırıldı.

Akçakale2020 hizmet planlama koordinasyon toplantısına Beyazgül’ün yanı sıra, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık, Belediye Meclis Üyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve Akçakale Belediyesi üst yönetimi ile birim amirleri katıldı.

Toplantının açılış konuşması yapan Beyazgül, “Büyükşehir yasasının Avrupa Birliğinden alınan bir takım ilçe belediyeler ile veya çalışma tarzından bütçe dağılımından Avrupa Birliğinden alınmış bir takım kriterlere dayalı bir durum var, sadece kendi içinde değil. Mesela daha çok şirketi olan, daha çok üreten, vergi ödeyen şehirlere gelir daha çok fazla. Biz bunlara çeşitli platformlarla itirazımız oldu. Bizim sahamız oldukça geniş ancak bizim vergi ödemede şansımız o kadar değil. Bizim ürettiklerimizi başka bir il üzerinden satmak mümkün olabiliyor. Gerçekten tarıma dayalı bölgede insanların yüzü tarıma dönük olabiliyor, bu yüzden de bu dağılımın biraz daha nüfus ve yüzölçümü kriterleri esası olması gerektiği inancımızı belirttik. Alınan Kararların bir anayasa gibi kabul edilip hiçbir tereddüt göstermeden karşılıklı ilişkiye girerek yerine getirilmesi. Daha önce sekiz tanesinin yaptığımız bugün dokuzuncusu yaptığımız bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizim Akçakale Belediyesiyle bir ayrım görmüyoruz, inşallah beraber çalışacağız. Gerçekten burada zor günlerin iki tane insanı burada ben inanıyorum ki zaten destanlar zorluklarla yazılır, inşallah bizde yeni bir destan yazacağız. Bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da, Akçakale’de 2020 yılında planlanan projeleri faaliyete geçireceklerini belirtti.

ŞANLIURFA 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

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