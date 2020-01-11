Şanlıurfa´da uyuşturucu ticaretine 15 tutuklama

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA´da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile ilçelerde park ve sokak aralarında uyuşturucu satan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin 1 ay süren takibinin ardından, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eğitimli köpekler eşliğinde şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 686 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, 470 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, 1 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



ŞANLIURFA 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:33

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.