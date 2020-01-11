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Şanlıurfa’daki uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama

İHA

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, şehir genelinde sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında geçen 7 Ocak'ta gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 15 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.

ŞANLIURFA

11 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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