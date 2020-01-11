Balıklıgöl´de bahar havası

ŞANLIURFA'nın simgesi, dünyanın tek doğal akvaryumu Balıklıgöl, havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı tursitlerin akınına uğruyor.

Şanlıurfa'da yağışın ardından çıkan güneş ve ısınan hava ile birlikte tursitler, Balıklıgöl'e akın etti. Hava sıcaklığının 12 dereceye ulaştığı kente gelen yerli ve yabancı tursitler, Hazreti İbrahim'in doğduğunu inanılan mağaraya girerek, şifalı sudan içip, dua etti. Tarihi çarşıları gezip, özellikle kumaş ve kurutmalık baharatlardan aldı. Balıklıgöl'de de balıklara yem atıp, dilek tuttu.

Bahar havasını değerlendirdiklerini söyleyen ziyaretçiler, "Bir haftanın yorgunluğunu bu güzel mekanda geçirerek gidermeye çalışıyoruz. Bugün hava çok güzel, ağaçların altında oturarak, temiz havayı teneffüs etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dediler.

ŞANLIURFA 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:33

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.