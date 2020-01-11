Eyyübiye’ye bir okul daha kazandırılacak

Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli çocukların eğitim hayatına dahil olması ve Şanlıurfalı çocukların da istifade etmesi için çok sayıda okul inşa eden Kuveytli hayırseverler, bir okul yapımı için daha Şanlıurfa Valiliği ile protokol imzaladı.

Kuveyt Uluslararası Al Rahma Derneği gözetiminde Türkiye ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği’nin uygulayıcılığında, Eyyübiye ilçesi Ziraat Fakültesi yerleşkesinde inşa edilecek olan 16 derslikli Şeyh Ahmet El Fellah İlkokulu için imzalanan protokolün ardından, Vali Erin ve beraberindekiler temsili temel atma törenine katıldı.

Törende bir konuşma yapan Vali Erin, Türkiye’nin 4 milyonun üzerinde Suriyeli’yi misafir ettiğini ve bu misafirlerin 500 bin kadarının Şanlıurfa’da yaşadığını belirterek, “Suriyeli misafirlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak, acılarını unutturacak destekleri biz Türkiye Cumhuriyeti olarak veriyoruz. Barınmadan gıdaya, sağlıktan eğitime kadar her alanda onları kendi vatandaşlarımızdan ayırt etmiyoruz. Ancak bu kadar insanın yaşadığı zor bir süreçte, başta Kuveytli ve Katarlı hayırseverlerin destekleri çok anlamlıdır. Bugün yine Kuveytli hayırseverlerimizin yapacağı 16 derslikli bir okul için protokol imzaladık ve temel atma törenini gerçekleştirdik. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz nezaretinde hazırlanacak projenin ardından yer teslimi yapılarak inşaatına çok kısa sürede başlanacak. Bu hayırlı girişimin, Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli ve Şanlıurfalı çocuklarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, böylesi hayırlı bir hizmet için şehrimize gelen tüm Kuveytli hayırseverlere teşekkür ediyorum. Allah, yaptığınız hayırları kabul etsin” diye konuştu.

ŞANLIURFA 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:33

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.