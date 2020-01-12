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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yardım dağıtımı görüntülerine ilişkin açıklama

İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamada Ceylanpınar ilçesinde yardım dağıtımı sırasında yaşlı bir kadın ile görevliler arasında yaşanan diyaloğun çarpıtılarak bazı yayın ve sosyal medya organlarında yayımlandığını belirtti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamada Ceylanpınar ilçesinde yardım dağıtımı sırasında yaşlı bir kadın ile görevliler arasında yaşanan diyaloğun çarpıtılarak bazı yayın ve sosyal medya organlarında yayımlandığını belirtti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ceylanpınar ilçesinde yaşlı ve duyma sorunu yaşayan bir kadına yardım dağıtımı sırasında yardımların kimden geldiğini soran kadına görevlinin Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün gönderdiğini söylemesi ve kadının bunu tekrarlamasına ilişkin görüntülerle ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ”Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde Ceylanpınar’da bir aileye yapılan yardımla ilgili gerçeği yansıtmayan ve Büyükşehir Belediyemizi yıpratmaya yönelik paylaşım ve haberlerin yapıldığı gözlemlendiği için açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemize bağlı ekipler, Ceylanpınar ilçesinde maddi durumu iyi olmayan ailelere yönelik yardımda bulunmak amacıyla gitmiş ve bir mahalledeki ailelere mahallenin muhtarının da refakat etmek istemesiyle birlikte yardım dağıtmıştır. Ne Büyükşehir Belediyemizin ne de Büyükşehir Belediye Başkanımızın sosyal medya hesaplarında bu yardımlarla ilgili herhangi bir paylaşım yapılmamıştır. Sosyal belediyecilik ilkesi gereği yapılan yardımları kamuoyuna yansıtmayarak hassas bir şekilde hizmetlerini sürdüren belediyemiz, 2019 yılında 43 bin aileye bu hassasiyetle yardım dağıtmıştır. Kaldı ki konu ile ilgili olarak sosyal medyadaki videolarda yer alan Mahalle Muhtarı Ahmet Akkurt da sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak paylaşımı kendi iradesi ile yaptığını ve Büyükşehir Belediyesi ile çalışanlarının çekilen video ve söylemlerde bir dahilinin olmadığını açıklamıştır. Büyükşehir Belediyemizi ve başkanımızı yıpratmaya yönelik bu haber ve paylaşımların iyi niyetli olmadığı aşikar olup, bu konudaki takdiri kamuoyuna bırakıyoruz. Belediyemiz tarafından maddi durumu iyi olmayan ailelerimize yönelik sosyal yardımlar hassas bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edilecek olup, kamuoyunun bilgilerine sunulur” denildi.

ŞANLIURFA

12 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:34
  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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