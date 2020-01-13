Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı

DHA

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, açık alanda yapılan düğünde bazı davetliler, havaya rastgele ateş açtı. Halay çekerken, başından vurulan damat Mehmet Yılmaz (25), ağır yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, açık alanda yapılan düğünde bazı davetliler, havaya rastgele ateş açtı. Halay çekerken, başından vurulan damat Mehmet Yılmaz (25), ağır yaralandı.
Olay, dün gece, ilçeye bağlı kırsal Ekenek Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabası ile evlenen Mehmet Yılmaz'ın açık alanda yapılan düğününe katılan bazı davetliler, halay sırasında, tabancayla havaya rastgele ateş açtı. Bu sırada Mehmet Yılmaz, başından vurularak, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği Yılmaz'ı ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Damadın vurulmasıyla düğün yarıda kesildi. Jandarma ekipleri ise havaya ateş açanları ve Mehmet Yılmaz'ın yaralanmasına neden olan kişiyi belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı.

ŞANLIURFA

13 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:13
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal medya kullanımı boşanmaları tetikliyor
YEREL HABERLER Sosyal medya kullanımı boşanmaları tetikliyor
Maganda kurşunu damadı yaraladı
YEREL HABERLER Maganda kurşunu damadı yaraladı
Hayal kutusu ile çocukların hayalleri gerçekleşiyor Şanlıurfa’da 50 okula hayal kutusu yerleştirildi
YEREL HABERLER Hayal kutusu ile çocukların hayalleri ...
Halfeti'nin 2020 yol haritası belirleniyor
YEREL HABERLER Halfeti'nin 2020 yol haritası belirleniyor
Sıfır atık timi görev başında
YEREL HABERLER Sıfır atık timi görev başında
Şanlıurfaspor kongresinde gerginlik Şanlıurfaspor yeni başkanı Nihat Çakır seçildi
YEREL HABERLER Şanlıurfaspor kongresinde gerginlik Şanlıurfaspor ...
Şanlıurfaspor - Başkent Akademi FK: 1-4
YEREL HABERLER Şanlıurfaspor - Başkent Akademi FK: 1-4
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yardım dağıtımı görüntülerine ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yardım dağıtımı ...
Haliliye’den gazetecilere sinema etkinliği
YEREL HABERLER Haliliye’den gazetecilere sinema etkinliği
Şanlıurfa’da Hacivat ve Karagöz’e çocuklardan yoğun ilgi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da Hacivat ve Karagöz’e çocuklardan yoğun ...
Sünnet şöleninde 2 bin kişiye tirit ikram edildi
YEREL HABERLER Sünnet şöleninde 2 bin kişiye tirit ikram edildi
Akçakale Gümrük Kapısı tam kapasite ile çalışmaya başladı
YEREL HABERLER Akçakale Gümrük Kapısı tam kapasite ile çalışmaya ...
Karacadağ'da, davullu zurnalı kayak
YEREL HABERLER Karacadağ'da, davullu zurnalı kayak
Eyyübiye’ye bir okul daha kazandırılacak
YEREL HABERLER Eyyübiye’ye bir okul daha kazandırılacak
Balıklıgöl´de bahar havası
YEREL HABERLER Balıklıgöl´de bahar havası
Birecik’in 2020 hizmet planlaması yapıldı
YEREL HABERLER Birecik’in 2020 hizmet planlaması yapıldı
Sınırın sıfır noktasında yazdan kalma bir gün yaşanıyor
YEREL HABERLER Sınırın sıfır noktasında yazdan kalma bir gün ...
Siverek'ten İdlip'e yardım kampanyası
YEREL HABERLER Siverek'ten İdlip'e yardım kampanyası
İHA’ya “En İyi Haber” ödülü
YEREL HABERLER İHA’ya “En İyi Haber” ödülü
Şanlıurfa’daki uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa’daki uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama
Şanlıurfa´da uyuşturucu ticaretine 15 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da uyuşturucu ticaretine 15 tutuklama
Akçakale 2020 hizmet planlama koordinasyon toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Akçakale 2020 hizmet planlama koordinasyon toplantısı ...
Haliliye’de 2019 yılında binlerce çift dünya evine girdi
YEREL HABERLER Haliliye’de 2019 yılında binlerce çift dünya evine ...
Eyyübiye’ye yeni parklar kazandırılıyor
YEREL HABERLER Eyyübiye’ye yeni parklar kazandırılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X