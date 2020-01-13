Siverek'te sağlık ekiplerinin zorlu kış mesaisi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sağlık ekipleri Karacadağ bölgesinde etkili olan kar nedeniyle hastalanan vatandaşlara ulaşmak için zorlu mücadele veriyor.

İlçeye bağlı 1919 rakımlı Karacadağ bölgesinde son zamanlarda yağan aşırı kar nedeniyle kırsal mahalle yolları kapanırken, bu yerleşim yerlerinde hastalanan vatandaşların yardımına sağlık ekipleri zorlu kış şartlarına rağmen ulaşıyor. 112 sağlık ekipleri kar nedeniyle arabaların ulaşamadığı hastalara paletli ambulansla ulaşarak, hastayı hastaneye ulaştırıyor.

Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu bölgede bulunan Kayak merkezinde, sağlık ekipleri gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta bir vatandaşın kayarken sakatlandığı ihbarı alan 112 sağlık ekipleri yağan kar ve tipi nedeniyle ulaşımın kapandığı bölgeye paletli ambulansla ulaştı. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk tedavi sonrasında, yaralı güvenli bir şekilde Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak,tedavi altına alındı.

ŞANLIURFA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:06

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