Göbekitepe’nin tarihi sembollerinin maketleri parklara dikildi Göbekitepe’yi görmeyenler için parklarda konumlandırıldı Göbeklitepeye gidip göremeyenler maketlerle fotoğraf çektirdi

Göbeklitepe’yi görmeyen vatandaşlar için tapınakta yer alan ve insanı temsil eden ‘T’ sütunu Şanlıurfa’da insan unsurunun yoğun olduğu parklara konumlandırıldı.

Neredeyse insanlık tarihinin ilk yıllarına kadar uzanan geçmişi ile Göbeklitepe herkesin ilgi odağı olan bir yer. 2019 yılında en çok ziyaretçi alan yerler içerisinde olan tarihi eski tapınak 2020 yılında da yine ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Göbeklitepe’de sembollerinden olan ve insani temsil eden ‘T’ sütunlar Şanlıurfa’da insan unsurunun yoğunluk yaşadığı parklara konumlandırıldı. Göbeklitepe’deki bu sütunlar üzerine aslan, yılan kurt kafası, yabani koyun ve turna gibi semboller taşlar üzerine tasvir edilen sütunları, vatandaşlar ilgiyle inceleyip, fotoğraf çektirdi.

Tarihi Göbeklitepe’deki insanı temsil eden ‘T’ sütunları şehirdeki parklara yerleştirilmesinden dolayı vatandaşlar mutlu olduklarını belirterek, tarihi yapıların ilgi çekici ve gurur verici olduklarını belirtti.

ŞANLIURFA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:35

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.