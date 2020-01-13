Barış Pınarı Harekatı bölgesine insani yardımlar sürüyor

Barış Pınar Harekatı ile güvenliği sağlanan Suriye’nin Telabyad ve Resulayn kentlerinde yaşayanlar için insani yardımlar devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinesinde, AFAD, Kızılay, İHH ve farklı sivil toplum kuruluşlarının temin ettiği insani yardım malzemeleri, AFAD organizasyonuyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Türkiye’nin kontrolündeki bölgeye halkın ihtiyaçlarını temin etmeye yönelik daha önce çok sayıda yardım gerçekleşirken, geçtiğimiz cuma günü de Hayrat Derneği tarafından temin edilen 26,7 ton patates Resulayn Meclisi’ne teslim edildi.

Her iki ilçede insani yardım faaliyetlerini sürdüren SUDKOM, aynı gün Telabyad ilçesine de AFADTMOKızılay işbirliğiyle temin edilen, 4 tırdan oluşan 100 tonluk ekmeklik un ulaştırdı. Unlardan 25 tonluk kısmının Telabyad Meclisi tarafından işletilen fırına, 75 tonunun ise AFADTelabyad Meclisi işbirliğinde depolanarak insani yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç olan yerlere ulaştırılacağı bildirildi. Aynı gün AFAD tarafından temin edilen bir tır şişelenmiş içme suyu da insani yardım faaliyetleri kapsamında bölgeye ulaştırıldı.



AFAD ve Kızılay yardımları sürdürüyor

Güvenli hale geldiği için Türkiye’den ve Suriye’nin diğer kesimlerinden gelerek Türkiye’nin kontrolündeki Telabyad’a yerleşen halka en büyük desteği veren AFAD ve Kızılay, burada yaşamaya başlayanların ihtiyaç durumuna göre temin ettiği insani yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyor. Sahada görevli AFAD personellerince kayıt altına alınan ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlar bazen evlerine teslim edilirken, bazen de mahallelerde büyük bir düzen içerisinde dağıtılıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz Cumartesi günü Telabyad’da AFAD tarafından temin edilen 120, Kızılay tarafından temin edilen 150 gıda kolisi personellerin katılımıyla halka dağıtıldı.



Gümrük kapıları ticarete hazır hale geliyor

Suriye’deki iç karışıklık ve Türkiye sınırı boyunca olan kısmın terör örgütlerinin denetimine geçmesi nedeniyle, güvenliğin sağlanması amacıyla 2012 yılından bu yana kapalı bulunan Akçakale ve Ceylanpınar sınır kapıları da yeniden aktif hale getiriliyor. SUDKOM koordinasyonunda kamu kuruluşları tarafından onarılan ve Hudut Geçiş Yönetim Sistemi kurularak güvenli geçişlerin gerçekleştirilebileceği hale getirilen sınır kapılarında ticari geçişler için Gümrük Memurları da görev yapmaya başladı.

ŞANLIURFA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:06

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