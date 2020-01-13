Başkan Kuş çalışmaları yerinde inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Kuş çalışmaları yerinde inceledi

İHA

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ekipler tarafından kırsal kesimlerde sürdürülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Kuş çalışmaları yerinde inceledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ekipler tarafından kırsal kesimlerde sürdürülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen yol yapım çalışmalarını inceleyip, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kuş, incelemeler sırasında yaptığı konuşmada, "Gerek merkezde gerekse kırsal mahallelerimizde hummalı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Bayraklı Mahallesi'ndeyiz. Mahalle sakinlerinin yol talepleri vardı. Bu talepleri, sıkıntıları gidermek adına ekibimize talimatımızı verdik. Hızlı bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Kısa bir zaman zarfı içerisinde buradaki çalışmalarımızı bitirip Bayraklı Mahallemizdeki vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin sıkıntılarını da bertaraf etmiş olacağız. Belirli bir program dahilinde çalışma yürütüyoruz. Tüm kırsal mahallelerimizin sorunlarını bir bir bitireceğiz. Şu anda 3 şantiye ile çalışma yürütüyoruz. Payamlı, Yardımcı nahyaları ile Tektek dağlarında hizmet veren şantiyelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Sayıyı 4’e çıkarıyoruz. Eyyübiye ilçemiz 32 ilden büyük bir ilçe. Dolayısıyla coğrafyamızda çok ciddi sıkıntılar var. Özellikle kırsal mahallelerimize hizmet anlamında yetişmekte güçlük çekiyoruz. Bu sebepten dolayı bir şantiyenin daha ihalesini yaptık. İnşallah 2020 yılı sonu itibari ile kırsaldaki bütün mahallelerimizin sıkıntılarını gidermiş olacağız’’ dedi.
Kuş'a Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan, Meclis Üyesi Ahmet Çoban ve birim amirleri de eşlik etti.

ŞANLIURFA

13 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:13
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eyyübiyeli gençlerden üstün başarı
YEREL HABERLER Eyyübiyeli gençlerden üstün başarı
'Sıfır Bir' filminin galası Şanlıurfa’da yapıldı
YEREL HABERLER 'Sıfır Bir' filminin galası Şanlıurfa’da yapıldı
Şanlıurfa’da 2020'nin ilk tenis turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 2020'nin ilk tenis turnuvası düzenlendi
Şanlıurfa’nın kurak toprakları suyla buluşuyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’nın kurak toprakları suyla buluşuyor
Barış Pınarı Harekatı bölgesine insani yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı bölgesine insani yardımlar ...
Şanlıurfa’da ücretsiz yöresel yemek kursu düzenleniyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da ücretsiz yöresel yemek kursu ...
Güneydoğu'nun tek kayak merkezi Karacadağ doldu taştı
YEREL HABERLER Güneydoğu'nun tek kayak merkezi Karacadağ doldu taştı
Göbekitepe’nin tarihi sembollerinin maketleri parklara dikildi Göbekitepe’yi görmeyenler için parklarda konumlandırıldı Göbeklitepeye gidip göremeyenler maketlerle fotoğraf çektirdi
YEREL HABERLER Göbekitepe’nin tarihi sembollerinin maketleri ...
Siverek'te sağlık ekiplerinin zorlu kış mesaisi
YEREL HABERLER Siverek'te sağlık ekiplerinin zorlu kış mesaisi
Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı
YEREL HABERLER Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı
Haliliye ekibi Efeler Ligi yolunda engel tanımıyor
YEREL HABERLER Haliliye ekibi Efeler Ligi yolunda engel tanımıyor
Sosyal medya kullanımı boşanmaları tetikliyor
YEREL HABERLER Sosyal medya kullanımı boşanmaları tetikliyor
Maganda kurşunu damadı yaraladı
YEREL HABERLER Maganda kurşunu damadı yaraladı
Hayal kutusu ile çocukların hayalleri gerçekleşiyor Şanlıurfa’da 50 okula hayal kutusu yerleştirildi
YEREL HABERLER Hayal kutusu ile çocukların hayalleri ...
Halfeti'nin 2020 yol haritası belirleniyor
YEREL HABERLER Halfeti'nin 2020 yol haritası belirleniyor
Sıfır atık timi görev başında
YEREL HABERLER Sıfır atık timi görev başında
Şanlıurfaspor kongresinde gerginlik Şanlıurfaspor yeni başkanı Nihat Çakır seçildi
YEREL HABERLER Şanlıurfaspor kongresinde gerginlik Şanlıurfaspor ...
Şanlıurfaspor - Başkent Akademi FK: 1-4
YEREL HABERLER Şanlıurfaspor - Başkent Akademi FK: 1-4
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yardım dağıtımı görüntülerine ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yardım dağıtımı ...
Haliliye’den gazetecilere sinema etkinliği
YEREL HABERLER Haliliye’den gazetecilere sinema etkinliği
Şanlıurfa’da Hacivat ve Karagöz’e çocuklardan yoğun ilgi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da Hacivat ve Karagöz’e çocuklardan yoğun ...
Sünnet şöleninde 2 bin kişiye tirit ikram edildi
YEREL HABERLER Sünnet şöleninde 2 bin kişiye tirit ikram edildi
Akçakale Gümrük Kapısı tam kapasite ile çalışmaya başladı
YEREL HABERLER Akçakale Gümrük Kapısı tam kapasite ile çalışmaya ...
Karacadağ'da, davullu zurnalı kayak
YEREL HABERLER Karacadağ'da, davullu zurnalı kayak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X