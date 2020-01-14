Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 6 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA'da, jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 3 uzun namlulu tüfek, 2 tabanca, 2 kurusıkı, 9 şarjör, 416 fişek, 3 hücum yeleği, 5 tabanca şarjörü, 153 tabanca mermisi, 50 av tüfeği fişeği ile 13 kilo esrar ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı ise tutuklandı.



ŞANLIURFA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:36

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.