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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Yalçınkaya mesaiye esnaf ziyaretleriyle başladı

İHA

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yoğun hafta sonu programlarının ardından haftaya esnaf ziyareti ile başladı.

Başkan Yalçınkaya mesaiye esnaf ziyaretleriyle başladı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçe Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yoğun hafta sonu programlarının ardından haftaya esnaf ziyareti ile başladı.
Haftanın ilk gününe İbrahim Gündoğan Caddesi bölgesindeki esnafı ziyaret ederek başlayan Mehmet Yalçınkaya, esnafın iş yerlerini tek tek dolaşarak 'hayırlı işler' temennisinde bulundu. Ziyaretleri gerçekleştirdiği iş yerlerinde esnafın sorunlarını da dinleyen Belediye Başkanı Yalçınkaya vatandaşlarla sohbet edere özellikle çevre temizliği konusunda uyarılarda bulundu.
"Ekmeğinin peşinde olanlar için pazartesi besmeledir" diyerek esnaf ziyaretlerini gerçekleştiren Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya,“ Barış Pınarı Harekatı sonrası Akçakale’de çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, milletimizin gayreti ve Allah'ın yardımıyla bu badireyi atlattık. Şimdi esnafımız yaralarını sarmaya çalışıyor. Biz de esnafın yanında durarak, sorunlarını çözerek sorunlarına, imkan oluşturarak bu sıkıntıyı aşmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Artık Akçakale sınır kapısı çalışıyor. Şimdi günlük 50 araç geçiş yapıyor. İnşallah bu çalışma ile araç sayısı 2 bine doğru gider. Bu esnafımıza büyük bir destek olacak. Harekatla birlikte şu anda 7 tane tugayımız burada bulunur. Askerlerin buraya, piyasaya getirdiği bir canlılık var. Yani esnaf 10 gün öncesine göre daha iyi ama yeter mi, yetmez. Daha iyi olması için bakanlarımızdan destek istiyoruz, büyük şehrimizden destek istiyoruz, valimizden destek istiyoruz. Biz de bu desteklerle ilgili gayretimizi sarf ediyoruz. Daha güzel bir Akçakale, sınırda yıldız bir Akçakale, Türkiye'de sayılı bir ilçe olması için bütün gayretlerimiz seferber etmişiz. Bu noktada da çok ciddi adımlar attık. Esnaf kardeşlerimizden dua istiyoruz, destek istiyoruz. Sokağına sahip çıksın, temizliğine sahibi çıksın, şehrine sahip çıksın ve sabırlı olsun. Bu işin sihri yok. Bir günde hiçbir şey düzelmez ancak zaman, imkan, gayret ve bunların olması sonucu bu şehir ilerleyecek. O da biraz zaman alacak, zamana ihtiyacımız var, fakat yapılmada, programa dahil etmede, kaynak bulmada bütün bunları aştık. Bundan sonra yapım süreci başlayacak” diye konuştu.

ŞANLIURFA

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:06
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  • İKİNDİ 15:14
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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