Telabyad'da 420 yerel polis göreve başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Telabyad'da 420 yerel polis göreve başladı

DHA

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telabyad ilçesinde genel güvenliği sağlamak için Türkiye'de eğitim gören 420 yerel polisi göreve başladı.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telabyad ilçesinde genel güvenliği sağlamak için Türkiye'de eğitim gören 420 yerel polisi göreve başladı.
Telabyad'da genel güvenliği sağlamak ve olası saldırıları önlemek için görevlendirilen 420 yerel polis, Türkiye'deki eğitimlerinin ardından göreve başladı. Yerel polisler, toplumsal olaylara müdahale, polis mevzuatı, genel disiplin, meskun mahal ve operasyon eğitimi, el yapımı patlayıcı imhası ile olay yeri inceleme konularında Türkiye'de yaklaşık 1 ay uygulamalı eğitimler aldı. Her sabah içtima yapan polisler, eğitimleri tekrarlayarak olaylara karşı mücadele için hazır bekliyorlar.  
'BÖLGELERDE ASAYİŞİ SAĞLAYACAĞIZ'
Telabyad Emniyet Müdürü Fayiz Muhammed, "Türkiye´de yaklaşık bir ay boyunca eğitim aldık. Bugün itibariyle kent merkezinde 420 yerel güvenlik gücü olarak göreve başladık. Birimlere ayrılarak bölgede asayişi sağlayacağız" dedi. 

ŞANLIURFA

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:36
  • YATSI 18:56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İş yeri önünde deve kesip esnafla kavga eden Iraklı kasap özür diledi
YEREL HABERLER İş yeri önünde deve kesip esnafla kavga eden Iraklı ...
HRÜ’de tarım öğretiminin 174’üncü yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER HRÜ’de tarım öğretiminin 174’üncü yıl dönümü kutlandı
Kızılay Tel Abyad'da sevgi mağazası açtı Kızılay 7. sevgi mağazasını Tel Abyad'ta açtı
YEREL HABERLER Kızılay Tel Abyad'da sevgi mağazası açtı Kızılay 7. ...
Kızılay'dan Telabyad'a 'Sevgi Mağazası'
YEREL HABERLER Kızılay'dan Telabyad'a 'Sevgi Mağazası'
400 bin liralık nakliye dolandırıcılığı Nakliye dolandırıcısı Şanlıurfa’da yakalandı Denizli’den alınan mallar Şanlıurfa’da ortaya çıktı
YEREL HABERLER 400 bin liralık nakliye dolandırıcılığı Nakliye ...
(Özel) Cezaevindeki iki oğlundan biri yanarak ölen kadın yardım istedi Çocuklarından biri cezaevinde yandı, diğeri 12 yıl ceza aldı
YEREL HABERLER (Özel) Cezaevindeki iki oğlundan biri yanarak ölen ...
Başkan Baydilli'den kuran kursuna ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Baydilli'den kuran kursuna ziyaret
Siverek'ten İdlib için yardım kampanyası
YEREL HABERLER Siverek'ten İdlib için yardım kampanyası
Başkan Yalçınkaya mesaiye esnaf ziyaretleriyle başladı
YEREL HABERLER Başkan Yalçınkaya mesaiye esnaf ziyaretleriyle ...
Damadın vurulma anı kamerada
YEREL HABERLER Damadın vurulma anı kamerada
Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 6 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 6 tutuklama
Haliliye Belediyesi çalışmalarını kış aylarında da sürdürüyor
YEREL HABERLER Haliliye Belediyesi çalışmalarını kış aylarında da ...
Deve kesen Iraklı kasap bu kez hayvan borsasında esnafla kavga etti
YEREL HABERLER Deve kesen Iraklı kasap bu kez hayvan borsasında ...
Damadı yaralayan kardeşi tutuklandı
YEREL HABERLER Damadı yaralayan kardeşi tutuklandı
Damadı silahla yaralayan kardeşi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Damadı silahla yaralayan kardeşi gözaltına alındı
Başkan Yardımcısı Zenbilci’den Baydilli’ye ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Yardımcısı Zenbilci’den Baydilli’ye ziyaret
Eyyübiyeli gençlerden üstün başarı
YEREL HABERLER Eyyübiyeli gençlerden üstün başarı
Başkan Kuş çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kuş çalışmaları yerinde inceledi
'Sıfır Bir' filminin galası Şanlıurfa’da yapıldı
YEREL HABERLER 'Sıfır Bir' filminin galası Şanlıurfa’da yapıldı
Şanlıurfa’da 2020'nin ilk tenis turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 2020'nin ilk tenis turnuvası düzenlendi
Şanlıurfa’nın kurak toprakları suyla buluşuyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’nın kurak toprakları suyla buluşuyor
Barış Pınarı Harekatı bölgesine insani yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı bölgesine insani yardımlar ...
Şanlıurfa’da ücretsiz yöresel yemek kursu düzenleniyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da ücretsiz yöresel yemek kursu ...
Güneydoğu'nun tek kayak merkezi Karacadağ doldu taştı
YEREL HABERLER Güneydoğu'nun tek kayak merkezi Karacadağ doldu taştı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X