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Şanlıurfa’ya 28 milyon liralık fon

İHA

Şanlıurfa Valiliği ile Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere International (CARE İnternational) Türkiye Temsilciliği arasında, Şanlıurfa ili sınırları dahilinde geçici koruma statüsündeki sığınmacılar, mülteciler ve Suriye'deki çatışmalardan etkilenen kişilere yönelik insani yardım ve kalkınma yardımı faaliyetlerinin ifa ve eşgüdümüne dair, 28 milyon TL tutarında fon aktarmayı öngören işbirliği protokolü imzalandı.

Şanlıurfa’ya 28 milyon liralık fon

Şanlıurfa Valiliği ile Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere International (CARE İnternational) Türkiye Temsilciliği arasında, Şanlıurfa ili sınırları dahilinde geçici koruma statüsündeki sığınmacılar, mülteciler ve Suriye’deki çatışmalardan etkilenen kişilere yönelik insani yardım ve kalkınma yardımı faaliyetlerinin ifa ve eşgüdümüne dair, 28 milyon TL tutarında fon aktarmayı öngören işbirliği protokolü imzalandı.
Valilik makamında gerçekleştirilen protokolü, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile CARE Türkiye Temsilcisi Salah Hamwi imzaladı.

"Önemli bir destek"
CARE İnternational ile imzaladıkları işbirliği protokolünden büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2017 yılı sonunda da CARE İnternational ile bir işbirliği protokolü imzaladıklarını hatırlatarak, “O dönemden bu yana devam eden uyguladığımız projeler vardı. Çok istifade ettiğimiz ve ihtiyaç içinde olan insanların faydalandığı programlar uygulandı. O tarihten bu yana yaklaşık 50 milyon Türk Lirası üzerinde bir kaynak burada sıkıntılar yaşayan vatandaşlara projelerle aktarılmıştı. Şanlıurfa’da yaşayan 500 bin kadar Suriyeli kardeşimize bizim sağladığımız desteğin yanında önemli bir destek olduğunu ifade ediyoruz. Bu insanların hayatlarını uyumlu bir şekilde idame etmelerine çok katkısı olan bir program olmuştu. İnşallah bugün imzalanan işbirliği protokolüyle 2020 ile 2021 yıllarında ilk etapta parasal olarak 30 milyon Türk Lirası civarında bir kaynak, projeler aracılığıyla Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere, onlara da yardımcı olmak üzere faaliyet gösteren kardeşlerimize kullandırılacak” dedi.
CARE İnternational’a bugüne kadar yaptıkları katkı ve desteklerden dolayı teşekkür eden Vali Erin, birçok ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaptıklarını, CARE İnternational’ın da bu güne kadar 100 milyondan fazla insana ulaşan bir yardım kuruluşu olduğunu bildiklerini, 2011 yılından itibaren Suriye’deki savaştan etkilenen insanlara önemli katkılar sunduklarını hatırlattı. Vali Erin, imzalanan işbirliği protokolünün hayırlara vesile olmasını dileyerek CARE İnternational yönetim kademesi ve tüm çalışanlarına teşekkür etti.

"Önceki protokol ile 185 bin kişiye ulaştık"
CARE İnternational’ın 1945 yılında kurulduğunu ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir yardım kuruluşu olduğunu belirten CARE Türkiye Temsilcisi Salah Hamwi, Şanlıurfa’nın Suriyeli misafirlere karşı misafirperverliğinin dünyaya örnek olduğunu belirterek Vali Erin önderliğinde bir protokol imzalamaktan onur duyduklarını söyledi.
CARE Türkiye Temsilciliğinin 2013 yılında Türkiye’de çalışmaya başladığını ve Şanlıurfa özelinde halihazırda yaklaşık 185 bin kişiye ulaştıklarını ifade eden Hamwi, 2020 ile 2021 yılları içinde Şanlıurfa Valiliği koordinesinde bu sayıyı daha da artırmaya çalışacaklarını dile getirdi. Protokol çerçevesinde karşılıklı işbirliklerinin yanı sıra uygulayacakları projeler olduğuna değinen Hamwi, Şanlıurfa Valiliği tarafından kendilerine iletilecek talepleri de CARE Türkiye olarak yerine getirmeye gayret göstereceklerini belirtti. Vali Erin’in, şehre katkı sunmak adına kapılarını herkese ardına kadar açmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Hamwi, CARE International olarak Vali Erin’in destekleriyle bu protokolü imzaladıklarını ifade ederek Vali Erin’e kurumu adına teşekkür etti.

28 milyon Türk Lirası fon kullanılacak
2017 yılında Şanlıurfa Valiliği ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 58 milyon Türk Lirası tutarında bir fon kaynağını Şanlıurfa’ya aktaran CARE İnternational, bu işbirliği 184 bin 64 kişiye ulaşmıştı.
14 Ocak 2020 tarihinde imzalanan protokol ile de 28 milyon Türk Lirası tutarındaki fon ile, barınak, su ve hijyen ile ilgili faaliyetler kapsamında minimum 500 hanede 4 bin 320 kişiye ulaşmayı hedefliyor. Protokol kapsamında ayrıca Türk ve Suriye vatandaşlarının yoğun yaşadığı ve ortak kullandıkları alanların bakım, onarım, rehabilitasyon, su, elektrik gibi alt ve üst yapı sistemlerinin iyileştirilmesi amacıyla en az 40 binada çalışma yapılacak. Yerel yönetimlerle koordineli olarak yol, park, bahçe bakım onarımı, bin 650 girişimci Türk ve Suriyeli kadına gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları amacıyla mikro kredi desteği, 500 kişiye Türkçe dil kursu, geçici koruma altındaki 4 bin 750 Suriyeliye yönelik Türkiye’deki yasal haklarıyla ilgili bilgilendirme gibi faaliyetler icra edilecek.

ŞANLIURFA

14 Ocak 2020 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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